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«التحالف»: قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتدمر 7 صواريخ بالستية أطلقت باتجاه المملكة

«التحالف»: قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتدمر 7 صواريخ بالستية أطلقت باتجاه المملكة
العقيد الطيار الركن تركي بن صالح المالكي
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تواصل- واس:

صرح المتحدث الرسمي لقوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن / تركي المالكي أنه وفي مساء هذا اليوم رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف عملية إطلاق 7 صواريخ بالستية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة .

وأفاد العقيد المالكي أن ثلاثة منها كانت باتجاه مدينة الرياض وواحد باتجاه خميس مشيط وواحد باتجاه نجران واثنان باتجاه جازان وتم إطلاقها بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان ، حيث تم اعتراضها جميعًا وتدميرها ولله الحمد من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي وقد أدى اعتراض الصواريخ لتناثر الشظايا على بعض الأحياء السكنية نتج عنها بحسب المعلومات الأولية وحتى إعداد هذا البيان استشهاد مقيم من الجالية المصرية وأضرار مادية للأعيان المدنية وسيتم الإعلان عن التفاصيل بهذا الخصوص لاحقًا من قبل الجهات المختصة.

وأضاف المالكي أن هذا العمل العدائي والعشوائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني, مؤكدا ان ما تقوم به المليشيا الحوثية يعد تطورًا خطيرًا في حرب المنظمات الإرهابية ومن يقف خلفهم من الدول الراعية للإرهاب كنظام ايران.

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