المملكة تتوقع تمديد تقييد إنتاج «النفط» وتحدد موعد اكتتاب «أرامكو»

تواصل – الرياض:

أكد وزير الطاقة خالد الفالح إن حال أسواق النفط تتطلب من الدول الأعضاء في أوبك مواصلة التنسيق مع روسيا والدول المنتجة من خارج المنظمة فيما يتعلق بالحد من المعروض في عام 2019.

وأشار الفالح إلى أنه ما زال هناك فترة قبل تقليل المخزونات للمستوى الذي يراه طبيعيا، موضحا أنه سيستعرض هذا الأمر بحلول منتصف العام في اجتماع فيينا.

من جهة أخرى، أشار الفالح إلى أن المملكة قد تمضي قدما في الطرح العام الأولي لأرامكو المتوقع في النصف الثاني من 2018، مؤكدا بأن المملكة قامت بتجهيز كل المستندات لتكون جاهزة لتنفيذ الإدراج المحلي والدولي على السواء.