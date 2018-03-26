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المجموعتان العربية والإسلامية تنجحان في طرح «القدس» على البرلمان الدولي

المجموعتان العربية والإسلامية تنجحان في طرح «القدس» على البرلمان الدولي
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تواصل – واس:

نجحت المجموعتان العربية والإسلامية في الاتحاد البرلماني الدولي في إدراج بند طارئ على جدول أعمال الدورة 138 للاتحاد المنعقدة حاليا في جنيف حول القدس.

وأوضح بيان صدر اليوم، عن مكتب رئيس البرلمان العربي بالقاهرة، أنه في موقف يعبر عن قوة الدول العربية والإسلامية ووحدتها تجاه قضاياها المصيرية المشتركة، نجحت المجموعتان العربية والإسلامية في الاتحاد البرلماني الدولي في إقرار بند طارئ على جدول أعمال البرلمان الدولي في جنيف.

وتضمن البند عدم تغيير الوضعية القانونية للقدس كمدينة محتلة وباعتبارها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

 

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