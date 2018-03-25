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زلزال بقوة 6,4 درجات قبالة أندونيسيا

زلزال بقوة 6,4 درجات قبالة أندونيسيا
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تواصل – واس:

ضرب زلزال بقوة 6,4 درجات اليوم قبالة السواحل الشرقية لأندونيسيا مما دفع بمركز الإنذار المبكر من أمواج المد العالي في المحيط الهندي لإصدار تحذير من خطر حصول تسونامي قبل أن يعود بعد دقائق ويلغي هذا التحذير.

وحدد المعهد الأمريكي لرصد الزلازل مركز الزلزال على عمق 171 كلم تحت سطح الماء في بحر باندا، بينما أعلن مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهندي من جهته أن الزلزال قد يتسبب بتسونامي قبل أن يصدر بعد دقائق قليلة بلاغًا ثانيًا يقول فيه إنه “ليس هناك أي خطر على الدول في المحيط الهندي”.

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