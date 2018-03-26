روسيا.. مقتل أكثر من 37 شخصا جراء حريق في سوق تجاري (فيديو)

تواصل – وكالات:

لقي 37 شخصا على الأقل مصرعهم جراء حريق اندلع في مركز تسوق في كيميروفو، المدينة الصناعية في وسط سيبيريا، بحسب ما ذكرت لجنة التحقيق الروسية في بيان الأحد.

وكانت حصيلة أولية، قد تحدثت عن مقتل خمسة أشخاص هم ثلاث نساء وطفل ورجل” في الحريق، قبل أن ترتفع الحصيلة مساء الأحد إلى 37 قتيلا.

وأشارت التقارير الروسية إلى أن الشرطة وفرق الإنقاذ تواصل البحث عن 69 شخصا قد يكونون داخل المبنى المحترق ولا يزال مصيرهم مجهولاً حتى الآن، من بينهم 40 طفلاً.

وأظهرت العناصر الأولى للتحقيق أن الحريق اندلع في صالة سينما وقد أتى على أكثر من ألف متر مربع من المركز التجاري وتم إجلاء نحو مئتي شخص، وفق وسائل الإعلام الروسية.

وقالت لجنة التحقيق قرابة الساعة 15,00 ت غ إن أجهزة الإسعاف المحلية تواصل جهودها للسيطرة على الحريق وإجلاء الناس من المركز الذي يضم أيضا صالات رياضية ومطاعم.

وتابعت “بحسب المعلومات الأولية، انهار السقف في صالتي سينما” داخل المركز.

وتقع كيميروفو، مركز استخراج الفحم في سيبيريا، على مسافة نحو 3600كيلومتر شرقي موسكو.