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بالفيديو.. أمير مكة: ورثة الملك فيصل خصّصوا ثلث تركته لمؤسسته الخيرية

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تواصل- مكة المكرمة:

تحدث أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل عن والده الملك فيصل بن عبدالعزيز، والمؤسسة الخيرية التي أنشأها أبناؤه وجائزتها التي تحمل اسمه، في لقاء على القناة السعودية قبل يوم من رعاية الملك سلمان لحفل تكريم الفائزين بالجائزة غدا الاثنين.

وقال الأمير خالد، إن والده كان قائدا إسلاميا كبيرا، وشخصية مرموقة عند العرب والمسلمين والعالم أجمع، مؤكدا أنه تميز في وقته بأنه أراد أن يؤصّل للمنهج الإسلامي في الحكم.

وأكد، أن أبناء الملك فيصل أرادوا تنفيذ شيء يبقي على ذكراه حية، رغم أنه ليس في حاجة لمؤسسة أو جمعية لتذكّر الناس به، فموقعه في التاريخ معروف، ولكن لشيء كان في نفس ورثة الملك فيصل، أنشأوا هذه المؤسسة مخصصين ثلث تركته لها.

وذكر الأمير خالد مثالا على تنوع ومرونة الجائزة، حيث أكد أن امرأة مسيحية إنجليزية فازت بجائزة الدراسات الإسلامية، مشيرا إلى أن ما دفعهم لحذف مفردة “العالمية” من الجائزة هو أنها صارت عالمية بالفعل ولا حاجة لذكر ذلك في اسمها.

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