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طالب ينقذ زميله بعد تعرضه لطارئ صحي والمدرسة تكافئه بـ10ريالات

طالب ينقذ زميله بعد تعرضه لطارئ صحي والمدرسة تكافئه بـ10ريالات
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تواصل – أحمد الرمال:

أنقذ أحد الطلاب زميله في مدرسة “عبدالملك بن مروان” في صوير بمنطقة الجوف بعد أن تعرض الآخر لطارئ صحي.

وبحسب إدارة المدرسة فقد تدخل الطالب عبدالإله مهرب الرويلي؛ الطالب بالصف الثالث الابتدائي لإنقاذ زميله في الصف ذاته.

وعقب ذلك قامت إدارة المدرسة، بتكريم الطالب بشهادة شكر ومبلغ 10 ريالات نظيراً لموقفه الإنساني.

في مقابل ذلك فقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تكريم مبلغ الـ 10 ريالات، بشيء من السخرية واعتبروه تكريماً غير موفق من إدارة المدرسة وغير محفز في ظل وجود ميزانيات بالمدراس، وربما كان عدمه أفضل.

 

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