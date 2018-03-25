«كورونا» يعود لـ«جدة والهفوف» ويصيب وافداً ومواطنة

تواصل – جدة:

عاد فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (كُورُونَا) مُجَدّداً فِي الهفوف وجدة، حيث أصاب وافداً (44 عاماً) صُنفت عدواه بحَالَة أولية مخالطة مباشرة بالإبل ووضعه حرج، ومواطنة (41 عاماً) وضعها مستقر، بِحَسَبِ مَا أَعْلَنَت وَزَارَة الصحة الْيَوْم (الأحد).

ووَفْقاً لـ”عُكَاظ” فقد شَدَّدَ اسْتشَاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور محمد محمود على ضرورة اسْتِمْرَار التوعية فِي جميع المرافق العَامَّة والصحية، ووسط العاملين والرعاة فِي حظائر المواشي.

وبين أن الفيروسات الطبية تختفي وتعود وتمتلك خاصية التحور؛ لِذَا ينْصَح بعدم تجاهل الوسائل الوِقَائِيّة التي تجنب اكتساب أو انتقال العَدْوَى بين أَفْرَاد المجتمع.