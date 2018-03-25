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شركة الغاز تقدم مفاجآت لعملائها بمناسبة ذكرى تأسيسها.. تعرّف عليها

شركة الغاز تقدم مفاجآت لعملائها بمناسبة ذكرى تأسيسها.. تعرّف عليها
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تواصل – فريق التحرير:

كَشَفَت شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو”، الْيَوْم الأحد، عن مفاجآت لعملائها؛ بِمُنَاسَبِةِ مرور 55 عَاماً على تأسيسها.

وأَعْلَنَتِ الشركة، فِي تَغْرِيدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ “تويتر”، عن سلسلة تخفيضات كبرى على النحو التالي:

خزانات غاز فوق سطح الأرض:

– 1000 لتر مقابل 4050 ريالاً سعودياً
– 2000 لتر مقابل 7650 ريالاً سعودياً
– 4000 لتر مقابل 16250 ريالاً سعودياً
– 7000 لتر مقابل 31850 ريالاً سعودياً

وأَوْضَحَتِ الشركة أن قيمة ملحقات الخزان 342 ريالاً، لا يشمل قيمة ملحقات الخزان، ولا يشمل ضريبة القيمة المُضَافَة، ويخضع للشروط والأحكام حتى 12 مايو 2018 أو حتى نفاد الكمية.
خزانات غاز تحت سطح الأرض:

– 1000 لتر مقابل 10350 ريالاً سعودياً
– 1750 لتراً مقابل 14400 ريال سعودي
– 5000 لتر مقابل 24000 ريال سعودي

ولفتت الشركة إِلَى أن قيمة ملحقات الخزان 418 ريالاً.

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