أمير القصيم لـ«الأسر المنتجة»: لا تبالغوا في الأسعار واكتفوا بالربح المعقول

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شكل أمير مِنْطَقَة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، لجنة من فرعي وزارتي العمل والتنمية الاجْتِمَاعِيّة والشؤون الإسلامية للترتيب مُبَكِّراً للاستفادة من وجبات إفطار الصائمين التي تجهزها الأسر المنتجة خلال شهر رمضان المبارك.

وَأكَّدَ أمير مِنْطَقَة القصيم أن مَا تقدمه الأسر المنتجة من أَعْمَال يوجب دعمها والاستفادة منها فِي مثل هذه المشاريع الخيرة.

وقال: “نَتَمَنَّى من الأسر المنتجة عدم المبالغة فِي الأسعار والاكْتِفَاء بالربح المعقول لتشجيع أهل الخير للاستفادة من منتجاتهم بالشراء منهم مقابل مَا تقدمه تلك الأسر من جهد وعمل لطلب الرزق؛ مِمَّا يوجب علينا كأَبْنَاء وطن واحد أن نتحد فِي دعمهم وتنمية دخلهم وتطويره”.

وَأَشَارَ إِلَى أن اللَّجْنَة المشكلة ستسعى من خلال عملها إِلَى تحقيق ذلك عبر تضافر الجهود المقدمة، وستعمل وَفْقَ مَسْؤُولِيَّة مناطة بها لتقديم آلية ومشروع منظم لتخصيص إعداد تلك الوجبات الخَاصَّة بإفطار الصائمين خلال شهر رمضان المبارك التي يتم تجهيزها على أيدي أسرنا وفي أنحاء المِنْطَقَة كَافَّة.

وَشَدَّد على ضرورة مُتَابَعَة ذلك العمل لتحقيق تحويل الأسر من رعوية إِلَى تنموية لممارسة أَعْمَالها وأنشطتها وتقديم كل دعم ومساندة وإِزَالَة جميع العوائق وتقديم التسهيلات لتلك الأَعْمَال بأسعار منافسة ومناسبة لأهل الخير.