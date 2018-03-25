«الماجد» يوضح أسباب عدم استجابة «الدعاء» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أَوْضَحَ قاضي الاستئناف السابق، الشيخ سليمان الماجد، أسْبَاب عدم اسْتِجَابَة الدعاء، مُعْتَبِراً أن أولها وأهمها هي عدم وجود القلب الحاضر.

وقال “الماجد” فِي لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قَنَاة “الرسالة”: إن أسْبَاب عدم اسْتِجَابَة الدعاء عديدة، ومنها: “القلب الغافل، وعدم الإلحاح فِي الدعاء، وعدم تطيب المطعم، وعدم الافتقار لله عَزَّ وَجَلَّ”.

واستشهد قاضي الاستئناف السابق بحديث: “وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء يارب يارب ومطعمه حرام، وملبسه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك”.