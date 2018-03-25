وزير الثقافة: «اتفاقات بوسطن» سيكون لها أثر إيجابي في دعم اقتصاد المملكة

تواصل – الرِّيَاض:

أكد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد أن اتفاقات التعاون الموقعة خلال زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان سيكون لها أثر إِيجَابي فِي دعم الاقْتِصَاد السعودي، وإثراء المراكز البحثية ورفع أدائها فِي المَمْلَكَة.

وكتب العواد عبر حسابه فِي «تويتر» الْيَوْم (الأحد): «أَسْفَرَت زيارة ولي العهد لمَدِينَة بوسطن عن سبعة اتفاقات تعاون وشراكات فِي مجالات الهندسة والطب والفيزياء والطاقة وتطوير المنتجات البحثية، وسيكون لذلك أثر إِيجَابي فِي دعم الاقتصاد، وإثراء المراكز البحثية ورفع أدائها فِي المَمْلَكَة».