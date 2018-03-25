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بعد أسبوع من الآلام.. إنقاذ طفلة ابتلعت «بطارية» في القريات

بعد أسبوع من الآلام.. إنقاذ طفلة ابتلعت «بطارية» في القريات
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تواصل – الجوف:

تمكن فريق طبي، بمستشفى القريات العام، بتوفيق الله، من إنقاذ طفلة ابتلعت بطارية مكثت في أعلى المريء لمدة أسبوع.

بدأت الأحداث بمعاناة الطفلة من آلام في الحلق، ونقلها ذووها إلى عدد من المرافق الصحية في القريات وخارجها، على مدى أسبوع كامل، دون التوصل إلى حل، وحين وصلت إلى مستشفى القريات العام أخضعت للفحوصات والأشعة التي أظهرت وجود جسم معدني أعلى المريء.

وعلى الفور، أدخلت الطفلة إلى غرفة العمليات، وبالاستعانة بمنظار علوي، تبين ابتلاعها بطارية ساعة أدت إلى خروج بعض المحتويات الكيميائية منها وتسببت في التهاب المريء.

وأوضحت صحة القريات أنه جرى استخراج البطارية وغادرت المريضة قسم التنويم وحالتها مستقرة، مشددة على أهمية ملاحظة الأطفال وعدم ترك أجسام غريبة يعبثون بها تلحق الضرر بهم.

 

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