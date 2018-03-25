شاهد.. لحظة استهداف مقاتلات التحالف لمركبة عسكرية حوثية

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وثق مقطع فيديو لحظة استهداف مقاتلات التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، لمركبة عسكرية حوثية في سلسلة جبال طيبة الاسم في محافظة الجوف.

وكانت مدفعيات وطيران التحالف، قد دمرت 6 مركبات عسكرية تابعة للحوثيين وقتلت 100 عنصراً في محافظتي صعدة والحديدة، تحمل مؤنا عسكرية لتعزيز عناصر حوثية على الجبهات.

وفي محافظة الحديدة لقي 100 عنصر حوثي مسلح مصرعهم جراء غارات جوية استهدفتهم، في مديرية التحيتاء بمحافظة الحديدة غرب البلاد.

كما استهدفت مقاتلات التحالف بعدة غارات جوية تجمعا للانقلابيين في منطقة البقعة الساحلية في مديرية التحيتاء، حيث حققت الغارات أهدفها بدقة عالية، وتم قتل كل عناصر الميليشيا المتواجدين في الموقع المستهدف، بالإضافة إلى تدمير عدد الآليات بحوزة الميليشيات.