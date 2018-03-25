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توجيهات بإزالة المطبات الصناعية من طرق الباحة

توجيهات بإزالة المطبات الصناعية من طرق الباحة
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تواصل – الباحة:

وجه وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور عقاب اللويحق، إدارتي الطرق والمرور بإزالة المطبات الصناعية من طرقات الباحة، التي تشكل عبئاً على مستخدمي الطريق من أبناء المنطقة والزوار، خاصة المصطافين وما تسببه من تلفيات لمركباتهم.

ووفقاً لـ”الجزيرة” فقد أشار اللويحق إلى أن بعض مستخدمي الطرق من أبناء المنطقة، أو الزوار للمنطقة على مدار العام أو المصطافين على وجه الخصوص ليس لديهم دراية، أو علم بوجود مطبات صناعية أمامهم، وكذلك البعض من قائدي المركبات يجهل الطرقات أو يعاني ضعف بصر، وكذلك كبار السن، ويأتي للمنطقة لأول مرة، فيتعرض لتلك المطبات التي تسبب تلفاً لسيارته.

وشدد على استبدال المطبات بكتابة عبارات تحذيرية وإرشادية على الأسفلت، وتركيب وتكثيف عيون القطط، ولوحات إرشادية أمام المواقع الخطرة من تقاطعات ومنعطفات ومنحدرات في الطرقات أمام مستخدمي الطريق في منطقة الباحة والمحافظات، حتى لا تلحق أي أضرار لمركبات مستخدمي الطريق من أبناء المنطقة أو الزوار، خصوصاً أن المنطقة قادمة على موسم الصيف.

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