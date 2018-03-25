هل «البيض» يرفع الكولسترول ويجب تجنبه؟

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الدكتور علاء الرحيلي، الأستاذ بكلية الطب جامعة الملك سعود، أن البيض لا يرفع الكولسترول كثيراً؛ إذ إن قيمته الغذائية تتحدد من خلال طريقة أكله.

وقال “الرحيلي” في تغريدات عبر حسابه على “تويتر”: إن “البيض مصدر جيد للبروتين ولا يرفع الكولسترول كثيراً وليس عليك تجنبه ولا تبالغ في تناوله”.

ورداً على سؤال بشأن أن طبخ البيض يحدد مدى الاستفادة من قيمته الغذائية، أجاب بقوله: “إن (البيض) يفضل أكله مسلوقاً عن أكله مقلياً”.

وبشأن عدم الإكثار من تناول البيض، أشار “الرحيلي” إلى أنه “يعتمد على النظام الغذائي للشخص ككل، وعلى مجموع السعرات اليومي المطلوب”.