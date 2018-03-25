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السجن مدى الحياة لقاتل إمام مسجد ومساعده في أمريكا

السجن مدى الحياة لقاتل إمام مسجد ومساعده في أمريكا
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تواصل – متابعات:

قضت محكمة أمريكية، بالسجن مدى الحياة، على أمريكي بتهمة القتل من الدرجة الأولى، بعد قتله إمام مسجد في نيويورك ومساعده في 13 أغسطس 2016.

وكانت هيئة محلفين في المحكمة العليا، قد أدانت أوسكار موريل ”37 سنة”، بإطلاق النار على الإمام مولانا أكونجي وثارا الدين، صديقه ومساعده، وهما يسيران إلى منزليهما بعد الصلاة يوم 13 أغسطس 2016.

ووصف ريتشارد أ. براون، وهو محامي منطقة كوينز، عمليات القتل بأنها ”عمل شنيع من العنف المسلح في منتصف فترة ما بعد الظهيرة ونُفذ في حي مترابط مليء بالعائلات والأطفال”، مضيفاً “نأمل أن يكون الحكم بمثابة غلق لجرح أفراد عائلة الرجلين وأصدقائهما”.

وأدين موريل من بروكلين بعد محاكمة استمرت قرابة ثلاثة أسابيع؛ حيث تداول المحلفون لمدة يوم تقريباً، ووجدوا موريل مذنباً بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى، وحيازة سلاح.

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