الجيش اليمني يحرز تقدماً ميدانياً شمال محافظة لحج

تواصل – واس:
فرضت قوات الجيش اليمني، سيطرتها على سوق منطقة الشريجة، التابع لمحافظة لحج والمحاذية لمدينة الراهدة، أولى مناطق محافظة تعز.
وقال مصدر عسكري يمني، إن السيطرة على الموقع جاء عقب معارك عنيفة شنها الجيش ضد الميليشيا، وتمكن فيها من دحر المتمردين من السلسلة الجبلية الفاصلة بين منطقتي كرش والشريجة بلحج، فيما لا تزال المعارك مستمرة في مناطق ما بعد السوق والواقعة بين محافظتي تعز ولحج.
وأضاف أن الجيش استعاد السيطرة على السلسلة الجبلية الفاصلة بين منطقتي كرش والشريجة بلحج.
وعمدت الميليشيا، وفقاً لتصريح المصدر الذي أورده الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية / 26 سبتمبر/ إلى تدمير الجسور الواقعة شمال منطقة الشريجة أثناء فرارهم؛ وذلك لإعاقة تقدم الجيش نحو مدينة الراهدة في محافظة تعز.
وأشار المصدر إلى أن مقاتلات التحالف شنت عدة غارات لمساندة قوات الجيش في تقدمها واستهدفت مواقع تمركز الميليشيات التي تكبدت خسائر في صفوف عناصرها وعتادها العسكري.