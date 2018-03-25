الجيش اليمني يحرز تقدماً ميدانياً شمال محافظة لحج

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

ضبط عصابة سرقة المصلين في جدة.. والشرطة تعلن جنسياتهم (فيديو)

ضبط عصابة سرقة المصلين في جدة.. والشرطة تعلن جنسياتهم (فيديو)

حقائق مثيرة عن معركة «تسعينية جازان» مع الصندوق العقاري.. القصة كاملة

حقائق مثيرة عن معركة «تسعينية جازان» مع الصندوق العقاري.. القصة كاملة

«صحة عسير» تكشف حقيقة مصابي «حوض السيارة الوانيت» (فيديو)

«صحة عسير» تكشف حقيقة مصابي «حوض السيارة الوانيت» (فيديو)

تعرَّف على حالات الإعفاء من سداد قروض الصندوق العقاري

تعرَّف على حالات الإعفاء من سداد قروض الصندوق العقاري

الجيش اليمني يحرز تقدماً ميدانياً شمال محافظة لحج

الجيش اليمني يحرز تقدماً ميدانياً شمال محافظة لحج
0

تواصل – واس:

فرضت قوات الجيش اليمني، سيطرتها على سوق ‏منطقة الشريجة، التابع لمحافظة لحج ‏والمحاذية لمدينة ‏الراهدة، أولى مناطق محافظة تعز.‏

وقال مصدر عسكري يمني، إن السيطرة على الموقع جاء ‏عقب معارك عنيفة شنها الجيش ضد ‏الميليشيا، وتمكن ‏فيها من دحر المتمردين من السلسلة الجبلية الفاصلة بين ‏منطقتي كرش ‏والشريجة‎‏ بلحج، فيما لا تزال المعارك مستمرة في مناطق ما بعد السوق والواقعة بين ‏محافظتي تعز ولحج.‏

وأضاف أن الجيش استعاد السيطرة على السلسلة الجبلية الفاصلة بين منطقتي كرش والشريجة‎‏ بلحج.‏

وعمدت الميليشيا، وفقاً لتصريح المصدر الذي أورده الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية / ‏‏26 سبتمبر/ إلى تدمير الجسور ‏الواقعة شمال منطقة الشريجة أثناء فرارهم؛ وذلك ‏لإعاقة تقدم ‏الجيش نحو مدينة الراهدة في محافظة تعز.‏

وأشار المصدر إلى أن مقاتلات التحالف شنت عدة ‏غارات لمساندة قوات الجيش في تقدمها ‏واستهدفت ‏مواقع تمركز الميليشيات التي تكبدت خسائر في ‏صفوف عناصرها وعتادها ‏العسكري.‏

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«عسيري»: نعمل ضد الدول الداعمة للميليشيات في اليمن

«عسيري»: نعمل ضد الدول الداعمة للميليشيات في اليمن

المملكة تدعم اليمن بـ 11 مليار دولار خلال 3 أعوام

المملكة تدعم اليمن بـ 11 مليار دولار خلال 3 أعوام

الجيش اليمني يتوعد مليشيا الحوثي بمفاجآت في معركة «الجوف»

الجيش اليمني يتوعد مليشيا الحوثي بمفاجآت في معركة «الجوف»

«الجبير»: دور إيران في اليمن «مدمر».. وقطر مطالبة بتصحيح الأخطاء

«الجبير»: دور إيران في اليمن «مدمر».. وقطر مطالبة بتصحيح الأخطاء

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الهزيمة الفكرية
تدوينات حرة

الهزيمة الفكرية

المزيد
مريض يلتقي أهله بعد انقطاع 26 عاماً بالمدينة.. «تواصل» تنفرد بالتفاصيل
تقارير وحوارات

مريض يلتقي أهله بعد انقطاع 26 عاماً بالمدينة.. «تواصل» تنفرد بالتفاصيل

المزيد
وفاء زوجة.. لم تفارق زوجها «المعاق» طوال 25 سنة دون كلل (صورة)‎
تقارير وحوارات

وفاء زوجة.. لم تفارق زوجها «المعاق» طوال 25 سنة دون كلل (صورة)‎

المزيد
كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟
اقتصادية

كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>