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قطار الحرمين يستضيف عدداً من الوزراء وقيادات النقل من المدينة إلى مكة

قطار الحرمين يستضيف عدداً من الوزراء وقيادات النقل من المدينة إلى مكة
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تواصل – واس:

استقبل معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام الدكتور نبيل بن محمد العامودي، ومعالي رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح اليوم، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي الدكتور جبارة بن عيد الصريصري وزير النقل الأسبق، ومعالي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وزير النقل الأسبق، ومعالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان، ومعالي المهندس خالد اليحيى ومعالي المهندس عبدالعزيز الحقيل رئيسي المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السابقين، بالإضافة إلى منصور الميمان أمين صندوق الاستثمارات العامة السابق، وصالح الدباسي وكيل وزارة المالية الأسبق، ومدراء مشروع قطار الحرمين السابقين.

واستقل الضيوف في المدينة المنورة قطار الحرمين ضمن رحلة المسار الكامل إلى محطة مكة المكرمة، واستقل الضيوف قطار الحرمين من المدينة ومتوقفين في محطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابع وتخللها زيارة لمركز التحكم الذي يعمل بأحدث التقنيات ويكفل التشغيل الاحتياطي بأعلى مقاييس الكفاءة، كما اطلعوا على سير العمل في المشروع وجاهزيته لخدمة الزوار والمعتمرين وسكان المملكة.

وفي هذا الصدد، عبّر وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام الدكتور نبيل العامودي عن شكر وامتنان منسوبي منظومة النقل لكل من بذل جهداً في مشروع قطار الحرمين السريع منذ انطلاقته إلى أن وصل إلى ما وصل إليه اليوم، مؤكداً أن هذه الجهود المبذولة من قبل أصحاب المعالي، ومدراء مشروع قطار الحرمين السريع خلال مختلف مراحل تنفيذه كان لهم أثرهم البارز في انطلاقة هذا المشروع، واجتيازه لأهم مراحله المفصلية، وأن من الواجب تقديم الشكر لهم ولكل من خدم هذا المشروع الإسلامي بتفانٍ ليصل إلى ما وصل إليه اليوم، مثنياً على ما يحظى به المشروع من دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

من جهته، أكد معالي الدكتور إبراهيم العساف أن المشروع هو ثمرة جهود طويلة من العمل الوطني الصادق، معبراً عن فخره واعتزازه الكبيرين بوجوده اليوم في المشروع مستقلاً القطار من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، واصفاً ما يحدث بتحقيق الحلم وترجمته إلى واقع بفضل الله، ثم بفضل ما حظي به المشروع من دعم ومتابعة القيادة الرشيدة.

من جانبه، بين معالي الدكتور جبارة الصريصري أن هذا المشروع حظي منذ انطلاقته بحرص ومتابعة القيادة الرشيدة، كما اكتسب قيمة كبرى إقليمياً ودولياً بسبب ما يفي به من توفير وسيلة نقل آمنة وسريعة وعالية الكفاءة؛ الأمر الذي يدعو إلى الفخر والاعتزاز، مقدماً شكره على الدعوة إلى وزير النقل ورئيس هيئة النقل العام.

في ذات الصدد، عبر معالي المهندس عبدالله المقبل وزير النقل الأسبق، عن فخر كل من شارك بالعمل على هذا المشروع نظراً لقيمته الإسلامية والوطنية، مبيناً أن المراحل التي قطعها العمل تؤكد حرص واهتمام الجميع ممن تشرفوا بخدمة هذا المشروع العملاق.

بدوره، أكد معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان أن أي جهد يبذل لخدمة هذا مشروع قطار الحرمين هو وسام شرف يفخر به كل مواطن سعودي؛ نظراً لقيمته الكبرى والرامية إلى خدمة ضيوف المملكة من حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف، مؤكداً فخره واعتزازه بهذه الدعوة التي تؤكد حرص الجميع على تحقيق الصالح العام وخدمة الوطن تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

كما بين معالي المهندس خالد اليحيى، أن إنجاز مشروع قطار الحرمين هو أولوية لكل مواطن سعودي، بسبب تشرف الجميع بخدمة المسلمين وزوار الحرمين الشريفين من حجاج ومعتمرين.

وعلى صعيد ذي صلة، عبّر معالي المهندس عبدالعزيز الحقيل عن فخره بالدعوة، وأن أي واجب يؤديه الإنسان تجاه مشروع قطار الحرمين هو بمثابة تشريف يدعو لكل اعتزاز.

إلى ذلك، كرم وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، ورئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح مدراء المشروع السابقين وهم: المهندس علي القرني، والمهندس مفرح الزهراني، والمهندس عبدالله المسعود، والدكتور بسام غلمان، كما حظي عدد من الكفاءات الوطنية التي خدمت مشروع قطار الحرمين بالتكريم؛ عرفاناً بجهودهم وتأكيداً للاعتزاز بما قطعوه من أشواط في بناء هذا المشروع الوطني والإسلامي العملاق.

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