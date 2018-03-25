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البيئة: لم نسجل إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور خلال الـ24 ساعة الماضية

البيئة: لم نسجل إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور خلال الـ24 ساعة الماضية
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تواصل – واس:

أكدت وَزَارَة البِيئَة والمياه والزراعة أن الـ 24 ساعة الماضية خلت من تسجيل أَي إِصَابَة فِي المَمْلَكَة بإِنْفِلْوَنْزَا الطُّيُور من نوع H5N8.

وبَيَّنَت الوَزَارَة فِي إيجازها الْيَوْمي أن عدد العينات التي جُمعت من جميع مَنَاطِق المَمْلَكَة مُنْذُ بداية انْتِشَار الفَيْرُوس بلغ 11767 عينة، جاءت نتائج الحالات الإِيجَابية منها 164حالة، فِي حين جرى التخلص من 718 طائراً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأَشَارَتِ الوَزَارَة إِلَى تلقيها بَلَاغاً واحداً و4 استفسارات خلال الـ 24 ساعة الماضية، مُؤكّدَةً أن حَمْلَاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة فِي مَنَاطِق المَمْلَكَة كَافَّةً، بالتعاون مع وَزَارَة الشُّؤُون البَلَدِيَّة والقروية.

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