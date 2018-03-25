«الخدمة المدنية» تبدأ استقبال طلبات الخريجين لشغل 1239 وظيفة إدارية

تواصل – فريق التحرير:

بدأت وزارة الخدمة المدنية, صباح اليوم الأحد, في استقبال طلبات الخريجين الراغبين في شغل (1239) وظيفة “رجالية” مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) عبر منظومة جدارة، وذلك في أول إعلاناتها الوظيفية للجهات غير الممكنة من شغل وظائفها.

وكانت الوزارة قد دعت الخميس الماضي بالتعاون مع الأجهزة الحكومية الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين والراغبات في التقدم لشغل تلك الوظائف من الرجال والنساء، سواءً تحصلوا على درجاتهم العلمية من داخل أو خارج المملكة لتقديم طلباتهم عبر نظام جدارة.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية بأن هذا الإعلان يهدف إلى شغل الوظائف الشاغرة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (رجال ونساء) والتي تلقت طلبات إشغالها من قبل الجهات الحكومية غير الممكنة من شغل وظائفها، وذلك عبر نظام جدارة إلى تاريخ 2/7/1439هـ.

وبلغ إجمالي عدد الوظائف التي طلبت الجهات الحكومية شغلها بهذا الإعلان حسب حاجتها (1389) وظيفة شاغرة رجالية ونسائية.