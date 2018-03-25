«عسيري»: نعمل ضد الدول الداعمة للميليشيات في اليمن

تواصل – فريق التحرير:

أكد الناطق السابق باسم التَحَالُف العَرَبِيّ فِي اليمن اللواء أحمد عسيري، أنه ومن أجل إنهاء المعاناة الإِنْسَانية فِي اليمن فإن التَحَالُف يعمل ضد الدول التي تدعم المِيلِيشْيَات.

وأَضَافَ عسيري على هامش مؤتمر حول مرحلة مَا بعد داعش بفرنسا، أن المجتمع الدولي عليه أن يضغط على تلك الدول التي تدعم المِيلِيشْيَات لإِخْرَاجها من الدول وإعادة الأمن والاستقرار فيها.

وحول الأزمة القطرية وهل تَمَّت مناقشتها خلال الاجتماعات مع واشنطن، ذكر عسيري أن هناك العديد من القضايا الأهم من الأزمة القطرية، مُشِيراً إِلَى أن الأزمة أصغر من مناقشتها فِي مثل تلك الاجتماعات.