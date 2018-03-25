«جمال سائبة» تتسبب في إصابة مواطن ووالدته وزوجتيه بالباحة

تواصل – الْبَاحَة:

أُصِيبَ موظف بفرع هَيْئَة الهلال الأحمر بمِنْطَقَة الْبَاحَة ووالدته وزوجتاه؛ إِثْر تعرض السيارة التي تقلهم على طريق “معشوقة – دهمة” للاصطدام بجمال سائبة.

ووَفْقاً للمتحدث الإعلامي لهَيْئَة الهلال الأحمر بمِنْطَقَة الْبَاحَة، عماد الزهراني، فإنهم قد تلقوا بَلَاغاً يفيد بوجود حادث تصادم انْقِلَاب، على طريق معشوقة – دهمة، وقد تم تَوْجِيه فِرْقَتَيْ إِسْعَاف للموقع، وعند وصول أول فرقة تبين أنَ الحادث عبارة عن اصطدام سيارة من نوع “سوناتا” بجملين سائبين؛ وَنَتَجَ عنه أربع إِصَابَات.

وأَوْضَحَ أنه تم تقديم الخِدْمَة الإِسْعَافية لحَالَة واحدة بالموقع ونقلها، وثلاث حالات نُقلت عن طريق المواطنين فور وقوع الحادث، مُؤكِّداً أن جميع الحالات نُقلت لمُسْتَشْفَى القرى العام.