الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

ضبط عصابة سرقة المصلين في جدة.. والشرطة تعلن جنسياتهم (فيديو)

ضبط عصابة سرقة المصلين في جدة.. والشرطة تعلن جنسياتهم (فيديو)

حقائق مثيرة عن معركة «تسعينية جازان» مع الصندوق العقاري.. القصة كاملة

حقائق مثيرة عن معركة «تسعينية جازان» مع الصندوق العقاري.. القصة كاملة

«صحة عسير» تكشف حقيقة مصابي «حوض السيارة الوانيت» (فيديو)

«صحة عسير» تكشف حقيقة مصابي «حوض السيارة الوانيت» (فيديو)

تعرَّف على حالات الإعفاء من سداد قروض الصندوق العقاري

تعرَّف على حالات الإعفاء من سداد قروض الصندوق العقاري

ضبط عصابة سرقة المصلين في جدة.. والشرطة تعلن جنسياتهم (فيديو)

0

تواصل- فريق التحرير:

تمكنت شرطة مكة المكرمة من ضبط عصابة لسرقة المصلين أمام أحد المساجد بمحافظة جدة، وتتكون العصابة من خمسة أشخاص (مواطن وأربعة يمنيين).

وأوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أنهُ إشارةً للمقطع المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي والذي يُظهر فيه تعرض مواطن في العقد السادس من العمر لنشل محفظته الشخصية عند أحد المساجد بمحافظة جدة من قبل مجموعة من الأشخاص، وبعد تلقي مركز شرطة الشمالية بمحافظة جده بلاغاً من المواطن الذي ظهر في مقطع الفيديو، تم اتخاذ إجراءات البحث والتحري الميدانيه وإجراء التحليل الفني المهني للمقطع نتج عنه تحديد هوية المتهمين.

وأكد على ضبط التشكيل العصابي وعددهم خمسة أشخاص أحدهم مواطن، وأربعة آخرين يحملون الجنسية اليمنية، وجميعم في العقد الثالث من العمر. تم إيقافهم لاستكمال إجراءات الاستدلال والتحقق وإشعار النيابه العامة.

للإطلاع على تفاصيل واقعة السرقة من البداية (من هنا)

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بالفيديو.. عصابة تسرق المصلين أمام المساجد بطريقة احترافية

بالفيديو.. عصابة تسرق المصلين أمام المساجد بطريقة احترافية

حائل.. ضبط 3 أحداث سرقوا محلاً تجارياً تحت تهديد السلاح

حائل.. ضبط 3 أحداث سرقوا محلاً تجارياً تحت تهديد السلاح

الرياض.. الإطاحة بتشكيل عصابي متخصص في سرقة المراكز التجارية (صور)

الرياض.. الإطاحة بتشكيل عصابي متخصص في سرقة المراكز التجارية (صور)

الجوف.. ضبط 3 مواطنين سطوا على منزل مواطنة بالقريات

الجوف.. ضبط 3 مواطنين سطوا على منزل مواطنة بالقريات

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الهزيمة الفكرية
تدوينات حرة

الهزيمة الفكرية

المزيد
مريض يلتقي أهله بعد انقطاع 26 عاماً بالمدينة.. «تواصل» تنفرد بالتفاصيل
تقارير وحوارات

مريض يلتقي أهله بعد انقطاع 26 عاماً بالمدينة.. «تواصل» تنفرد بالتفاصيل

المزيد
وفاء زوجة.. لم تفارق زوجها «المعاق» طوال 25 سنة دون كلل (صورة)‎
تقارير وحوارات

وفاء زوجة.. لم تفارق زوجها «المعاق» طوال 25 سنة دون كلل (صورة)‎

المزيد
كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟
اقتصادية

كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>