ضبط عصابة سرقة المصلين في جدة.. والشرطة تعلن جنسياتهم (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

تمكنت شرطة مكة المكرمة من ضبط عصابة لسرقة المصلين أمام أحد المساجد بمحافظة جدة، وتتكون العصابة من خمسة أشخاص (مواطن وأربعة يمنيين).

وأوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أنهُ إشارةً للمقطع المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي والذي يُظهر فيه تعرض مواطن في العقد السادس من العمر لنشل محفظته الشخصية عند أحد المساجد بمحافظة جدة من قبل مجموعة من الأشخاص، وبعد تلقي مركز شرطة الشمالية بمحافظة جده بلاغاً من المواطن الذي ظهر في مقطع الفيديو، تم اتخاذ إجراءات البحث والتحري الميدانيه وإجراء التحليل الفني المهني للمقطع نتج عنه تحديد هوية المتهمين.

وأكد على ضبط التشكيل العصابي وعددهم خمسة أشخاص أحدهم مواطن، وأربعة آخرين يحملون الجنسية اليمنية، وجميعم في العقد الثالث من العمر. تم إيقافهم لاستكمال إجراءات الاستدلال والتحقق وإشعار النيابه العامة.

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