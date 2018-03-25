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أمانة جدة عن أزمة المياه الجوفية: «ليست من اختصاصنا.. نحن نحارب البعوض»

أمانة جدة عن أزمة المياه الجوفية: «ليست من اختصاصنا.. نحن نحارب البعوض»
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تواصل- نايف الحربي:

أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم الأحد، موقفها من الأحياء التي تعاني من ارتفاع منسوب المياه السطحية والجوفية ما أدى إلى تهالك وتدهور حالة البنية التحتية من طرق وأرصفة وإنارة.

وأكدت الأمانة، في بيان رسمي، أن معالجة وتخفيض منسوب المياه الجوفية والسطحية لا يقع ضمن اختصاصها أو مهامها، لافته إلى أنها تقدم نحو 200 خدمة متنوعة في مجال اختصاصها، ليس من ضمنها خدمات المياه والصرف الصحي.

كما أشارت إلى أن خدمات المياه والصرف الصحي وتخفيض منسوب المياه الجوفية تعد من مشاريع وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في شركة المياه الوطنية، وفقاً للتالي:

أولاً: صدر قرار مجلس الوزراء رقم 125 بتاريخ 25  /  4  / 1422هـ بإنشاء وزارة المياه تضم جميع الإدارات والأجهزة المعنية بالمياه في وزارتي الزراعة والمياه، والشؤون البلدية والقروية، وإدارة العين العزيزية، ومصالح المياه والصرف الصحي، ومن أبرز مهامها:

  1. الإشراف على قطاع المياه ومرافقه وإدارته ومراقبته وتنظيمه.
  2. إعداد برنامج متكامل لتعميم شبكات المياه والصرف الصحي على جميع مدن المملكة ومحافظاتها ومراكزها.

ثانياً: بموجب الأمر السامي الكريم رقم 14880 وتاريخ 21 / 3 / 1437هـ والذي قيد وحدد اختصاص جميع الجهات، حيث خص الأمانة بأعمال المكافحة للبعوض (خارج وداخل المنازل)، وخص شركة المياه الوطنية بمشاريع تخفيض منسوب المياه السطحية الخاصة بحمى الضنك، ووضع الغرامات والجزاءات على المقاولين المخالفين وجدولة توزيع المياه على المناطق.

وأكدت أمانة جدة التزامها بممارسة اختصاصها حيال تجمعات هذه المياه المهددة للصحة العامة من خلال أعمال المكافحة للبعوض الناقل لحمى الضنك.

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