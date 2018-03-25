إيداع معاشات مارس وبدل الغلاء في حسابات المتقاعدين

تواصل- فريق التحرير:

أودعت المؤسسة العامة للتقاعد معاشات المتقاعدين لشهر مارس في حساباتهم البنكية مرفقة ببدل غلاء المعيشة.

وقالت المؤسسة في حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “عزيزي المتقاعد/ المستفيد/ الوكيل، تم إيداع معاشات شهر ماس وبدل غلاء المعيشة”، ودعتهم للتأكد من إضافة الأموال لحساباتهم البنكية، والاتصال على الرقم (8001248889) في حالة وجود أي شكوى لديهم.

وكانت المؤسسة العامة للتقاعد قد أوضحت في وقت سابق أن صرف المعاشات لمتقاعدي الدولة (المدنيين والعسكريين) وكذلك المستفيدين من أسرة المتقاعد المتوفى سيكون في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر وفقاً للتقويم الميلادي.