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إيداع معاشات مارس وبدل الغلاء في حسابات المتقاعدين

إيداع معاشات مارس وبدل الغلاء في حسابات المتقاعدين
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تواصل- فريق التحرير:

أودعت المؤسسة العامة للتقاعد معاشات المتقاعدين لشهر مارس في حساباتهم البنكية مرفقة ببدل غلاء المعيشة.

وقالت المؤسسة في حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “عزيزي المتقاعد/ المستفيد/ الوكيل، تم إيداع معاشات شهر ماس وبدل غلاء المعيشة”، ودعتهم للتأكد من إضافة الأموال لحساباتهم البنكية، والاتصال على الرقم (8001248889) في حالة وجود أي شكوى لديهم.

وكانت المؤسسة العامة للتقاعد قد أوضحت في وقت سابق أن صرف المعاشات لمتقاعدي الدولة (المدنيين والعسكريين) وكذلك المستفيدين من أسرة المتقاعد المتوفى سيكون في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر وفقاً للتقويم الميلادي.

وذكر المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد بن عبدالله الصالح أن إيداع المعاشات وفق التقويم الميلادي سيبدأ اعتباراً من شهر فبراير لعام ٢٠١٨م، وفي حالة وافق يوم ٢٥ ميلادي يوم الجمعة فإنه سيتم صرف المعاشات يوم الخميس الموافق ٢٤، أما إذا وافق يوم ٢٥ يوم السبت فإنه سيتم صرف المعاشات يوم الأحد الموافق ٢٦ من الشهر الميلادي.
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