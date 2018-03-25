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لا تستخِف بـ«المشي».. 30 دقيقة يومياً تقيك من 6 أمراض خطيرة

لا تستخِف بـ«المشي».. 30 دقيقة يومياً تقيك من 6 أمراض خطيرة
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تواصل – فريق التحرير:

تُعد رياضة المشي من أنواع الرياضات التي يمكن أن يمارسها الإنسان بشكل يومي، سواءً أكان كبيراً أم صغيراً، فهي سهلة وبسيطة، ويمكن أن تمارس في أي مكان.

ويعود المشي على جسم الإنسان بالكثير من الفوائد، ويقيه من العديد من الأمراض، وهو يساعد الإنسان في الحفاظ على صحته، وشبابه، وهي رياضة اقتصادية لا تكلف الإنسان أية مصاريف.

وفي هذا الصدد، أجمع أخصائيون في تغريدات على موقع “تويتر” ، على أن المشي لمدة 30 دقيقة يومياً، أو خمسة أيام في الأسبوع على الأقل يقي من خمسة أمراض خطيرة.

الأمراض

1- أمراض القلب.
2- السكري.
3- الاكتئاب.
4- ارتفاع ضغط الدم.
5- ارتفاع الكولسترول.
6- تراكم دهون الكبد.

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