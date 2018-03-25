أثناء الولادة.. إنقاذ امرأة من ورم نادر في المبيض بالمدينة

تواصل – ماجد الرفاعي:

نجح فريق طبي متخصص من مستشفى محافظة بدر العام بمنطقة المدينة المنورة، في إنقاذ امرأة حامل من ورم ضخم ونادر في المبيض قُدِّر حجمه بـ9سم في 8سم.

وفي التفاصيل عند مراجعة المريضة المستشفى لإجراء عملية ولادة قيصرية، اكتشف الفريق الطبي جسماً ضخماً لم يتضح بسبب وجود الحمل، وهو عبارة عن ورم ضخم ونادر في المبيض.

وعمد أخصائي النساء والولادة بالمستشفى إلى اتخاذ قرار صائب وحكيم وجرئ في الوقت ذاته، حيث قام بعد إجراء العملية القيصرية للسيدة والحصول على موافقة ذوي المريضة، بإزالة الورم مع المبيض وقناة فالوب، نظراً لضخامة الورم حيث إنه من النوع القابل للنزيف والذي تجب إزالته وإلا تعرضت حياة المريضة للخطر.

واتُّخذ قرار بإزالته داخل غرفة العمليات، واستغرقت العملية حوالي 60 دقيقة تكللت بالنجاح، وتم التأكد من سلامة المريضة والسماح لها بالخروج من المستشفى وهي بصحة جيدة.