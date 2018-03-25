أثناء الولادة.. إنقاذ امرأة من ورم نادر في المبيض بالمدينة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

ضبط عصابة سرقة المصلين في جدة.. والشرطة تعلن جنسياتهم (فيديو)

ضبط عصابة سرقة المصلين في جدة.. والشرطة تعلن جنسياتهم (فيديو)

حقائق مثيرة عن معركة «تسعينية جازان» مع الصندوق العقاري.. القصة كاملة

حقائق مثيرة عن معركة «تسعينية جازان» مع الصندوق العقاري.. القصة كاملة

«صحة عسير» تكشف حقيقة مصابي «حوض السيارة الوانيت» (فيديو)

«صحة عسير» تكشف حقيقة مصابي «حوض السيارة الوانيت» (فيديو)

تعرَّف على حالات الإعفاء من سداد قروض الصندوق العقاري

تعرَّف على حالات الإعفاء من سداد قروض الصندوق العقاري

أثناء الولادة.. إنقاذ امرأة من ورم نادر في المبيض بالمدينة

أثناء الولادة.. إنقاذ امرأة من ورم نادر في المبيض بالمدينة
0

تواصل – ماجد الرفاعي:

نجح فريق طبي متخصص من مستشفى محافظة بدر العام بمنطقة المدينة المنورة، في إنقاذ امرأة حامل من ورم ضخم ونادر في المبيض قُدِّر حجمه بـ9سم في 8سم.

وفي التفاصيل عند مراجعة المريضة المستشفى لإجراء عملية ولادة قيصرية، اكتشف الفريق الطبي جسماً ضخماً لم يتضح بسبب وجود الحمل، وهو عبارة عن ورم ضخم ونادر في المبيض.

وعمد أخصائي النساء والولادة بالمستشفى إلى اتخاذ قرار صائب وحكيم وجرئ في الوقت ذاته، حيث قام بعد إجراء العملية القيصرية للسيدة والحصول على موافقة ذوي المريضة، بإزالة الورم مع المبيض وقناة فالوب، نظراً لضخامة الورم حيث إنه من النوع القابل للنزيف والذي تجب إزالته وإلا تعرضت حياة المريضة للخطر.

واتُّخذ قرار بإزالته داخل غرفة العمليات، واستغرقت العملية حوالي 60 دقيقة تكللت بالنجاح، وتم التأكد من سلامة المريضة والسماح لها بالخروج من المستشفى وهي بصحة جيدة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

المدينة.. استئصال ورم من وجه مريض بعد معاناة 5 سنوات

المدينة.. استئصال ورم من وجه مريض بعد معاناة 5 سنوات

استقر قريباً من القلب.. إنقاذ رضيع ابتلع «دبوسًا كبيرًا» بالطائف

استقر قريباً من القلب.. إنقاذ رضيع ابتلع «دبوسًا كبيرًا» بالطائف

المدينة.. جراحة الـ32 ساعة تنهي معاناة مريضة مع ورم ضخم بالجمجمة

المدينة.. جراحة الـ32 ساعة تنهي معاناة مريضة مع ورم ضخم بالجمجمة

استئصال ورم وزنه 2 كجم من بطن مريضة بمستشفى دومة الجندل

استئصال ورم وزنه 2 كجم من بطن مريضة بمستشفى دومة الجندل

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الهزيمة الفكرية
تدوينات حرة

الهزيمة الفكرية

المزيد
مريض يلتقي أهله بعد انقطاع 26 عاماً بالمدينة.. «تواصل» تنفرد بالتفاصيل
تقارير وحوارات

مريض يلتقي أهله بعد انقطاع 26 عاماً بالمدينة.. «تواصل» تنفرد بالتفاصيل

المزيد
وفاء زوجة.. لم تفارق زوجها «المعاق» طوال 25 سنة دون كلل (صورة)‎
تقارير وحوارات

وفاء زوجة.. لم تفارق زوجها «المعاق» طوال 25 سنة دون كلل (صورة)‎

المزيد
كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟
اقتصادية

كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>