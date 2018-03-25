حقيقة العثور على هيكل عظمي لـ«كائن فضائي» بالأرض (صور)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

ضبط عصابة سرقة المصلين في جدة.. والشرطة تعلن جنسياتهم (فيديو)

ضبط عصابة سرقة المصلين في جدة.. والشرطة تعلن جنسياتهم (فيديو)

حقائق مثيرة عن معركة «تسعينية جازان» مع الصندوق العقاري.. القصة كاملة

حقائق مثيرة عن معركة «تسعينية جازان» مع الصندوق العقاري.. القصة كاملة

«صحة عسير» تكشف حقيقة مصابي «حوض السيارة الوانيت» (فيديو)

«صحة عسير» تكشف حقيقة مصابي «حوض السيارة الوانيت» (فيديو)

تعرَّف على حالات الإعفاء من سداد قروض الصندوق العقاري

تعرَّف على حالات الإعفاء من سداد قروض الصندوق العقاري

حقيقة العثور على هيكل عظمي لـ«كائن فضائي» بالأرض (صور)

حقيقة العثور على هيكل عظمي لـ«كائن فضائي» بالأرض (صور)
0

تواصل – فريق التحرير:

نفَى الدكتور محمد قاسم، أستاذ مساعد في كلية الدراسات التكنولوجية في الكويت، صحة ما تداوله بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل مع عثور علماء أمريكيين على هيكل عظمي لكائن فضائي بالأرض.

وقال “قاسم” في تغريدات على حسابه بموقع “تويتر”: “استخلص العلماء من جامعة ستانفور وجامعة كاليفورنيا عيَّنة (DNA) من عظام الهيكل مؤخراً، واتضح أنها كانت طفلة صغيرة ولِدَت مشوهة”.

وأوضح الأكاديمي أن هذه الطفلة “لديها تشوه جعلها بهذا الحجم، وبهذا الشكل للرأس، وحتى عدد عظام القفص الصدري يختلف عن الإنسان الطبيعي”.

واختتم “قاسم” بنصيحة قدمها إلى مثيري النظريات الغربية، قائلاً: “قبل أن تفترض أن الاكتشاف خارج هذا العالم، حاول أن تعرف ما إذا كان من داخله أولاً”.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

اكتشاف هيكل عظمي ضخم.. هل التنين كائن حقيقي؟ (فيديو)

اكتشاف هيكل عظمي ضخم.. هل التنين كائن حقيقي؟ (فيديو)

بالفيديو.. روسي يدعي العثور على جثة «كائن فضائي» تحت الثلوج

بالفيديو.. روسي يدعي العثور على جثة «كائن فضائي» تحت الثلوج

«العمل والتنمية»: وضع طفل المدينة «المعنف» بمركز التأهيل الشامل لسوء حالته

«العمل والتنمية»: وضع طفل المدينة «المعنف» بمركز التأهيل الشامل لسوء حالته

شاهد.. اكتشاف هيكل عظمي ذو «جمجمة عجيبة» في روسيا

شاهد.. اكتشاف هيكل عظمي ذو «جمجمة عجيبة» في روسيا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الهزيمة الفكرية
تدوينات حرة

الهزيمة الفكرية

المزيد
مريض يلتقي أهله بعد انقطاع 26 عاماً بالمدينة.. «تواصل» تنفرد بالتفاصيل
تقارير وحوارات

مريض يلتقي أهله بعد انقطاع 26 عاماً بالمدينة.. «تواصل» تنفرد بالتفاصيل

المزيد
وفاء زوجة.. لم تفارق زوجها «المعاق» طوال 25 سنة دون كلل (صورة)‎
تقارير وحوارات

وفاء زوجة.. لم تفارق زوجها «المعاق» طوال 25 سنة دون كلل (صورة)‎

المزيد
كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟
اقتصادية

كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>