حقيقة العثور على هيكل عظمي لـ«كائن فضائي» بالأرض (صور)

تواصل – فريق التحرير:

نفَى الدكتور محمد قاسم، أستاذ مساعد في كلية الدراسات التكنولوجية في الكويت، صحة ما تداوله بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل مع عثور علماء أمريكيين على هيكل عظمي لكائن فضائي بالأرض.

وقال “قاسم” في تغريدات على حسابه بموقع “تويتر”: “استخلص العلماء من جامعة ستانفور وجامعة كاليفورنيا عيَّنة (DNA) من عظام الهيكل مؤخراً، واتضح أنها كانت طفلة صغيرة ولِدَت مشوهة”.

وأوضح الأكاديمي أن هذه الطفلة “لديها تشوه جعلها بهذا الحجم، وبهذا الشكل للرأس، وحتى عدد عظام القفص الصدري يختلف عن الإنسان الطبيعي”.

واختتم “قاسم” بنصيحة قدمها إلى مثيري النظريات الغربية، قائلاً: “قبل أن تفترض أن الاكتشاف خارج هذا العالم، حاول أن تعرف ما إذا كان من داخله أولاً”.