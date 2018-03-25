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أسرع «متصفح إنترنت» يفتح 10 صفحات دون بُطء.. تعرَّف عليه

أسرع «متصفح إنترنت» يفتح 10 صفحات دون بُطء.. تعرَّف عليه
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المختص التقني والخبير في أمن المعلومات، سمير الجنيد، أن “متصفح أوبرا” هو الأسرع على الإطلاق حالياً؛ إذ إنه يُمكِّن مستخدمه من فتح صفحات عدة في آن واحد دون بطء.

وقال “الجنيد” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: إن “المتصفح الأسرع لفتح 10 صفحات إنترنت بوقت واحد هو (أوبرا) وكذلك المتصفح يعد أحد أقل المتصفحات استهلاكاً لطاقة المعالج”.

أضاف: “بينما متصفح (Green) هو الأقل استخداماً للذاكرة، ومتصفح آبل (سفاري) هو الأبطأ”، مرفقاً صور أداء لأشهر ثلاثة متصفحات “كروم وفايرفوكس وسفاري”.

 

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