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جامعة طيبة تدشن شركة جديدة لتنمية استثماراتها

جامعة طيبة تدشن شركة جديدة لتنمية استثماراتها
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تواصل- ماجد الرفاعي:

دشَّن الدكتور عبدالعزيز السراني مدير جامعة طيبة، شركة “وادي طيبة”، بحضور رئيس هيئة سوق المال محمد القويز، وعدد من مسؤولي الشركات الصناعية ورجال الأعمال والمديرين التنفيذيين في المملكة، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.

وأوضح “السراني” أن شركة وادي طيبة تسعى لأن تكون رائدة في بناء مجتمع اقتصادي معرفي بالمدينة المنورة، وتُسهم في تنمية موارد الجامعة من خلال شراكات استثمارية ومجتمعية فاعلة ومستدامة، مشيراً إلى أن الشركة تهدف لتنمية استثمارات الجامعة في عدة مجالات، والمساهمة في تحويل الابتكارات والاختراعات إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية مضافة، وتشجيع أصحاب رأس المال الجريء على تمويل المشاريع الابتكارية والإبداعية التي تتبناها الشركة.

وأكد أن شركة “وادي طيبة” تتطلع للاستثمار في مجالات تقنية المعلومات التي تشكل العمود الفقري لاقتصاد ومجتمع المعرفة الذي تسعى المملكة للوصول إليه وفق الرؤية المملكة 2030.

وأوضح مدير الجامعة أن شركة “وادي طيبة” ستستثمر في قطاع التعليم والتدريب إيماناً منها بوجود العديد من الفرص الاستثمارية في برامج التعليم والتدريب التي تخدم أهدافها العملية والاجتماعية، لافتاً إلى أن الشركة ستُقدم خدمات الاستشارات في المجالات المهنية المختلفة من خلال شراكات استراتيجية مع جهات استشارية ذات خبرة عالية، بحيث تمُكن الجهات المستفيدة من الحصول على خدمات استشارية مختلفة من جهة واحدة معتمدة وموثوقة عوضاً عن جهات متعددة.

وأشار إلى تخصيص الشركة جزءاً من استثماراتها في بناء القدرات الابتكارية والاستراتيجية وتعزيز الشراكات التكاملية لإعداد قادة المعرفة من المبتكرين والرياديين وتمكينهم من صناعة ونقل المعرفة والتقنية المتقدمة، لتأسيس الشركات الناشئة والمنتجات والخدمات الابتكارية وفق لأفضل الممارسات والتقنيات المتقدمة.

 

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