«تعليم المدينة» يناقش تعميم نظام البصمة

تواصل – ماجد الرافعي:

ناقش “تنفيذي تعليم المدينة” في اجتماعه، اليوم الأحد، برئاسة ناصر بن عبدالله العبدالكريم مدير تعليم المدينة تطبيق نظام البصمة على الإدارات والمكاتب والمدارس، إضافة إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ومنها متطلبات التقويم الذاتي وآلية منح عدد من المدارس نظام الجودة.

وعلى جانب آخر تلقى “العبدالكريم”، خطاب شكر وتقدير من حمد بن ناصر الوهيبي المشرف العام على الإدارة العامة للمتابعة بوزارة التعليم، على نجاح اللقاء الثالث لمديري إدارات قضايا شاغلي الوظائف التعليمية الذي استضافته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة خلال الفترة من 10-11/ 6 /1439هـ.

وثمن “الوهيبي” جهود منسوبي إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، ما كان له بالغ الأثر في تحقيق أهداف اللقاء، وما لمسه المشاركون في اللقاء من كرم الضيافة وحسن التعامل والتنظيم وتكامل التجهيزات.

وعبَّر مدير تعليم المدينة عن بالغ شكره وتقديره للمشرف العام على الإدارة العامة للمتابعة بوزارة التعليم، ومدير إدارة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية بتعليم المدينة وليد الردادي وجميع المشاركين في اللقاء على تلك الجهود المخلصة والعمل المتقن والمتميز، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والسداد.