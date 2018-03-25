حقائق جديدة عن مقاضاة «تسعينية جازان» للصندوق العقاري

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«صحة عسير» تكشف حقيقة مصابي «حوض السيارة الوانيت» (فيديو)

«صحة عسير» تكشف حقيقة مصابي «حوض السيارة الوانيت» (فيديو)

تعرَّف على حالات الإعفاء من سداد قروض الصندوق العقاري

تعرَّف على حالات الإعفاء من سداد قروض الصندوق العقاري

رجال أمن يطاردون طالباً في حفل تخرّجه بالطائف.. شاهد ما فعله

رجال أمن يطاردون طالباً في حفل تخرّجه بالطائف.. شاهد ما فعله

تنبيه مهم من «الأرصاد».. الأتربة والأمطار مجرد بداية

تنبيه مهم من «الأرصاد».. الأتربة والأمطار مجرد بداية

حقائق جديدة عن مقاضاة «تسعينية جازان» للصندوق العقاري

حقائق جديدة عن مقاضاة «تسعينية جازان» للصندوق العقاري
0

 

تواصل – علي آل هاشم:

انتظر المواطن حسين بن أحمد عطيف صدور اسمه كمستحق لقرض صندوق التنمية العقارية حتى بلغ من العمر 110 سنوات، عندها لم يكن في العمر بقية فتوفي رحمه الله ولم يحقق حلمه في بناء مسكن، وبعد وفاته بفترة صدرت له موافقة من قبل الصندوق العقاري!

كانت هذه المفارقة هي بداية رحلة العناء لزوجته التسعينية، التي أخذت على عاتقها تحقيق حلم زوجها بإنشاء منزل يضمها ويضم بناتها.

وكانت البداية بعد مراجعة وكيل الورثة للصندوق العقاري بجازان، واستفساره عن حال القرض كون المواطن حسين بن أحمد عطيف تُوفي، رحمه الله، فأبلغه الصندوق العقاري بأن النظام يكفل للورثة التنازل بالقرض للأم أو للأطفال القصر.

وبعدها قام الوكيل بالتوجه إلى المحكمة وبحضور جميع الورثة قاموا بالتنازل لتحويل القرض باسم زوجته شوعية بنت عثمان بن أحمد عطيف، والتي بلغت من العمر 96 سنة.

ثم قام وكيل الورثة بإحضار جميع اشتراطات الصندوق العقاري التي طلبها منه ثم رُفعت إلى إدارة الصندوق العقاري وبعد فترة وجيزة صدرت الموافقة وفرح واستبشر الجميع بانتقال القرض باسم الزوجة أملاً في انتهاء معاناة الأسرة والظفر بالقرض بعد أعوام طويلة من الانتظار، ولكن للأسف الفرحة بتحويل القرض باسم الورثة لم تتم فبعد تقدم الوكيل للصندوق لاستلام القرض تفاجأ بإحالة جميع القروض للبنوك التجارية التي لا تخدم الجدة التسعينية ولا تفرحها بمنزل طالما حلمت به هي وزوجها المتوفى رحمه الله.

لم تقف الحكاية عند هذا الحد فبعد مراجعة البنك التجاري، الذي ينزل فيه مبلغ الضمان الاجتماعي للتسعينية وإحضار كفيل غارم للبنك يكفل التسعينية لو تعثرت في السداد أبلغهم موظف البنك ـ بسخرية وتهكم ـ أن الاتفاقيات المبرمة مع الصندوق العقاري لا تشمل هذه المسنة لتسليمها القرض.

عادت المعاناة لتستمر فتم مراجعة مدير الصندوق العقاري بجازان وإشعاره برفض البنك التجاري تسليم المسنة قرضها فقال وهو مثقل بالعجز (لا نستطيع عمل أي شيء لها).

لم ييأس وكيل المسنة فقام بالاتصال بالرقم الموحد بخدمة المستفيدين من البنك العقاري لتقديم الشكوى وأشعرهم أن البنك التجاري رفض تسليم المسنة قرضها الذي صدرت به الموافقة لقلة دخلها وكبر سنها فلم يحصل منهم علي نتيجة ترجى.

بات عند الجميع قناعة تامة بأن وزارة الإسكان والصندوق العقاري لن يقدما شيء لهذه المسنة ولمن هم على حالها خلاف ما يتم سماعه وقراءته في وسائل الإعلام بأن ما يقوم به الصندوق يصب في خدمة كافة المواطنين ويسعى ويتفقد ضعاف الدخل منهم ويضع لهم الكثير من الحلول إلا أن هذه الإعلانات والتصريحات بعيدة كل البعد عن الواقع الملموس، حسب المواطنة.

لم تتوقف المسنة مكتوفة الأيدي بل توجهت للمحكمة الإدارية بجازان لتقف في وجه الصندوق العقاري والذي اتخذ منها خصماً له مثلها كمثل أكثر من 5 آلاف مواطن صدرت لهم أحكام ضد الصندوق حتى وقت إعداد هذا الخبر.

فرفعت المسنة قضية بمخالفة الصندوق العقاري قرارات مجلس الوزراء رقم 82 ورقم 74 ورقم 530 والأمر السامي رقم 9566، وبعد عدة جلسات أنهت المحكمة هذه القضية بالحكم لصالح المسنة التسعينية وهي تنتظر من الصندوق الآن تنفيذ الحكم ورفع معاناتها.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

أول حكم نهائي واجب النفاذ ضد «العقاري».. 500 ألف ريال للمستحقين ‎

أول حكم نهائي واجب النفاذ ضد «العقاري».. 500 ألف ريال للمستحقين ‎

5 أحكام قضائية جديدة ضد الصندوق العقاري لصالح 200 مواطن

5 أحكام قضائية جديدة ضد الصندوق العقاري لصالح 200 مواطن

حتى الآن.. أحكام لصالح 1200 مواطن من متضرري الصندوق العقاري

حتى الآن.. أحكام لصالح 1200 مواطن من متضرري الصندوق العقاري

حُكمان جديدان لصالح متضرري الصندوق العقاري

حُكمان جديدان لصالح متضرري الصندوق العقاري

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الهزيمة الفكرية
تدوينات حرة

الهزيمة الفكرية

المزيد
مريض يلتقي أهله بعد انقطاع 26 عاماً بالمدينة.. «تواصل» تنفرد بالتفاصيل
تقارير وحوارات

مريض يلتقي أهله بعد انقطاع 26 عاماً بالمدينة.. «تواصل» تنفرد بالتفاصيل

المزيد
وفاء زوجة.. لم تفارق زوجها «المعاق» طوال 25 سنة دون كلل (صورة)‎
تقارير وحوارات

وفاء زوجة.. لم تفارق زوجها «المعاق» طوال 25 سنة دون كلل (صورة)‎

المزيد
كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟
اقتصادية

كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>