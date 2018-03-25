مأساة.. أب يكسر رأس طفلته الرضيعة لأنه يريد «ذَكراً»

تواصل- وكالات:

ضرب أب ابنته الرضيعة، البالغة من العمر 3 أشهر، لأنها كانت “متقلبة المزاج” للغاية، ولأنه كان يتمنى مولوداً ذكراً بدلاً منها.

وضرب جيسون بيتنر (33 عاماً) ابنته الرضيعة، بشراسة محمومة؛ ما أدى إلى إصابتها بضرر بالغ في الدماغ و12 كسراً في مختلف أنحاء جسدها الغضّ.

وبدأت الشرطة تحقيقاً عقب إحضار الأب للطفلة إلى المستشفى قائلاً: إن حادثاً أليماً قد وقع لها، واشتبه الأطباء بالأمر، وقاموا بإبلاغ الشرطة التي ألقت القبض على الوالد وهو الآن قيد التحقيق، حيث يواجه تهما بمهاجمة وتهديد حياة طفلته، بحسب صحيفة “Mirror”.

ويعمل جيسون معالجاً فيزيائياً في مدينة ماسون بولاية أوهايو الأمريكية، وهو متزوج وله ابنتان، ولدت الصغرى، في نوفمبر العام الماضي.

ونشرت العائلة لدى ولادة البنت الصغرى، صوراً تعبر عن سعادة الأبوين بالطفلة، إلا أن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة لوالدها جيسون الذي كان غير راضٍ عن ولادة ابنة أخرى في العائلة، وكان يتمنى أن يُرزق بمولود ذَكَر.