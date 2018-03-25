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مفاجأة ..«فتاة الطائف المعنَّفة» مستضافة قبل شهرين في وحدة الحماية

مفاجأة ..«فتاة الطائف المعنَّفة» مستضافة قبل شهرين في وحدة الحماية
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تواصل – الرياض

كشفت وزارةُ العمل والتنمية الاجتماعية، عن مفاجأة بشأن فتاة الطائف التي ظهرت في مقطع فيديو تشكو تعنيفها من قِبَل أسرتها.

وقالت “العمل”: إن “الفتاة المتعرضة للعنف في الطائف مستضافة قبل شهرين في وحدة الحماية.. والحالة تحت “الحماية الاجتماعية” “.

وأوضح خالد أباالخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن الحالة المتداولة تم استضافتها في دار الإيواء التابع لوحدة الحماية الاجتماعية في محافظة الطائف قبل أكثر من شهرين، وهي مازالت تحت الحماية، بعد أن تدخل الفريق المخصص لذلك في المحافظة ووقف ميدانيا عليها وتابعها وبحث تفاصيلها.
وأشار “أبا الخيل”، إلى أن الحالة مستضافة حاليا في وحدة الحماية الاجتماعية بالطائف، وتحظى بكافة الخدمات والرعاية اللازمة لها، بعد ثبوت تعرضها للعنف من قبل أحد أفراد أسرتها، لافتا إلى أن الجهود مستمرة منذ ذلك الوقت حتى هذه اللحظة من خلال جلسات الإرشاد الأُسَري وغيرها للحالة وأسرتها، لإيجاد الحلول المناسبة للخلافات الأسرية.

وكان أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير عبدالله بن بندر، وجَّه اليوم، الجهات الأمنية وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتحقيق في مقطع الفيديو المتداول لسيدة تشتكي تعنيفها من عائلتها في الطائف.

وطبقاً للبيان الصادر من إمارة المنطقة، أكد توجيه الأمير ضرورة التحقيق في الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة والرفع بما يتم حياله بصفة عاجلة.

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