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صدق أو لا تصدق.. آثار الكوكايين على أصابع معظم الناس

صدق أو لا تصدق.. آثار الكوكايين على أصابع معظم الناس
Anti-narcotics police chemists test cocaine from a bag before its incineration in Lima December 21, 2010. More than twelve tons of cocaine seized during the year was incinerated by police at its headquarters. REUTERS/Mariana Bazo (PERU - Tags: CRIME LAW SOCIETY)
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تواصل – وكالات:

قالت صحيفة “إنديبندنت” البريطانية، أن علماء يطورون اختباراً جديداً للمخدرات، وجدوا أن واحداً أو أكثر من بين 10 أشخاص لديهم آثار الدرجة الأولى من الصنف الدوائي أو المخدر على أصابعهم.

وطبقاً للصحيفة، تمكن العلماء من معرفة الفرق بين أولئك الذين تعرضوا مباشرة للهيروين والكوكايين، والأشخاص الذين تعرضوا لها بشكل غير مباشر، باستخدام تحليل حساس للتركيب الكيميائي للعرق.

ونقلت “إنديبندنت”، عن الدكتورة ميلاني بيلي، وهي خبيرة في تحليل الطب الشرعي بجامعة Surrey قولها: “صدق أو لا تصدق، الكوكايين ملوث بيئي شائع جداً، ومن المعروف جيداً أنه موجود في العديد من الأوراق المصرفية، ومع ذلك، فقد فوجئنا بالكشف عنه في العديد من عينات بصمات الأصابع”.

وحللت الدكتورة بيلي وزملاؤها بصمات 50 متطوعاً لم يتعاطوا المخدرات، و15 شخصاً من المتعاطين، زعموا أنهم تناولوا الهيرويين أو الكوكايين في الساعات الأربع والعشرين السابقة للتحليل.

ووجد العلماء أن حوالي 13% من بصمات أصابع غير المتعاطين، عليها آثار الدرجة الأولى من المخدرات. وتمكن العلماء من التمييز بين المستوى “الطبيعي” للتلوث البيئي، والمستوى الناتج عن الاستخدام الفعلي للمخدرات.

وأثبتت هذه التقنية فعاليتها حتى بعد أن غسل الناس أيديهم. كما قاسوا ما إذا كان يمكن نقل بقايا المخدرات عن طريق المصافحة، وذلك من خلال الطلب من المشاركين في الدراسة، الذين لم يتعرضوا للعقاقير، مصافحة أيدي متعاطي المخدرات.

ووجد العلماء أنه في حين أن الكوكايين والهيروين ينتقلان عن طريق المصافحة، إلا أن الطريقة الجديدة سمحت لهم بفهم الفرق بين أولئك الذين تعاطوا المخدرات مقارنة بغيرهم، ويأمل العلماء أن يُستخدم اكتشافهم الجديد كطريقة بديلة لاختبار المخدر.

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