مفاجأة.. «مدني عسير»: «عبث مجهول» وراء حريق مرتفعات السودة

تواصل – أبها:

كشف الدفاع المدني في منطقة عسير عن نتيجة المعاينة الأولية لأسباب حريق مرتفعات السودة بمنطقة عسير، والتي أشارت إلى احتمال أن يكون “عبث مجهول” وراء الواقعة.

وتمكنت فرق الدفاع المدني في أبها مساء أمس (السبت) من السيطرة على حريق في أشجار بجبل الجدعان، الواقع بين قرية العزيزة والقوز على طريق السودة في أبها، تقدر مساحة الحريق بـ700×500م، وباشرت الفرق الحادثة، وبذلت جهودا كبيرة بإسناد آلي وبشري حتى وقت مبكر من صباح اليوم (الأحد).

وأوضح الدفاع المدني في أبها أنه تم استخدام المطفيات اليدوية والتجهيزات الفردية نظراً لوعورة الموقع وبعده عن أقرب نقطة تمركز، ولم ينتج عن ذلك أي إصابات ولله الحمد، وسُلِّم الموقع لجهة الاختصاص.

وأهاب الدفاع المدني بالمواطنين التعاون مع رجال الدفاع المدني والإبلاغ الفوري عن أي حالة مشتبه بها، مع أهمية المحافظة على الثروات البيئية.