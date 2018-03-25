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تعرَّف على أبرز بنود نظام حقوق كبار السن

تعرَّف على أبرز بنود نظام حقوق كبار السن
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تواصل – الرياض:

قالت مصادر: إن نظام حقوق كبار السن لدى الجهات ذات العلاقة في مراحله الأخيرة، مشيرة إلى أنه يتضمن العديد من المميزات لكبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة فما فوق.

وأوضحت المصادر أن النظام يتيح للمسنين فرصة للعمل بعد الستين في حالة القدرة عليه، كذلك صرف معونة شهرية للعاجزين منهم، فضلاً عن حصولهم على الخدمات الاجتماعية والصحية والترفيهية التي يحتاجونها.

وبينت المصادر – وفقاً لـ”المدينة” – أن النظام يهدف لخدمة كبار السن وتعزيز مكانتهم، وحماية حقوقهم، وضمان رعايتهم، وإشراك الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تقديم البرامج والخدمات لهم.

وأشارت إلى أنه سيتم إعداد قاعدة ببيانات ومعلومات كبير السن بما يشمل بياناته الأساسية، وسيصدر له بطاقة تعريفية يحصل من خلالها على خدمات وتسهيلات تيسر له ممارسة حياته بسهولة.

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