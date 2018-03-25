«الشؤون الإسلامية» تُطلق تجريبياً عمليات الموارد البشرية عبر «كلاود»

تواصل- واس:

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد النسخة التجريبية لعمليات الموارد البشرية عن طريق السحابة الإلكترونية “كلاود” لفرع الوزارة بمنطقة “الباحة”، وذلك بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية متمثلة في “وحدة خدمات الإنترنت” كأول جهة حكومية تطلق لمنسوبيها الخدمات الذاتية لعمليات الموارد البشرية عن طريق السحابة.

وبيَّن مدير عام الموارد البشرية بالوزارة خالد بن إبراهيم المرشود، أن هذا الإطلاق الذي تم يوم الخميس الماضي سيليه إطلاق باقات من الخدمات لعمليات الموارد البشرية في الوزارة وفروعها في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف أن هذا الإطلاق يأتي بناءً على توجيهات الوزير الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، ومتابعة نائب الوزير لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن بد العزيز السديري، لمديري عموم فروع الوزارة بالتعاون مع الإدارة العامة للموارد البشرية، لتطبيق برنامج السحابة الإلكترونية “كلاود”.

وأكد المرشود، أن هذا الإجراء يتسق مع جهود الدولة نحو إتمام جميع الإجراءات الحكومية لتحقيق أهداف ومبادرات برامج التحول الوطني (2020)، ورؤية المملكة (2030).