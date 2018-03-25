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«صحة عسير» تكشف حقيقة مصابي «حوض السيارة الوانيت» (فيديو)

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تواصل – علي آل هاشم:

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير حقيقة مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يظهر فيه وصول إحدى المركبات إلى طوارئ مستشفى خميس مشيط العام، ويظهر خلاله تأوهات وأنين المصابين في حوض “الوانيت”، وادعاء البعض خلال المقطع تأخر نقل المصابين إلى الطوارئ.

وقالت “صحة عسير”: “وصلت السيارة المذكورة لبوابة الطوارئ الساعة 3:55 عصر يوم أمس السبت بها مصابان اثنان، في العقد الثاني من العمر، وعند وصول المركبة قام الطبيب المختص بمعاينة الإصابات في المركبة التي كانت تقل المصابين، ومن ثم قام الفريق الطبي بإحضار الألواح الصلبة المخصصة للنقل السليم لمثل هذه الإصابات؛ وأشرف الأطباء والفريق الطبي المختص على نقل الحالتين من المركبة وحتى غرفة الطوارئ”.

وأكدت “صحة عسير” في بيان لها أنه “تم عمل الإسعافات الأولية اللازمة بالطوارئ وخياطة الجروح وعمل الأشعة، والفحوصات الطبية واستكمال الإجراءات اللازمة واتضح أنهم يعانون من كسور بعظام الفخذ وتم تنويمهم بقسم الجراحة رجال، وحالتهم مستقرة الآن”.

وتابعت، “استغرقت عملية الإسعاف منذ وصول المركبة حتى تنويم المصابين في أسرة قسم الطوارئ وقتا وجيزا جداً، علماً أن أقسام الطوارئ مراقبة بالكاميرات التي وثقت ذلك، وقد اطمأن مدير عام الشؤون الصحية بعسير الدكتور محمد بن علي الهبدان على صحة المصابين والخدمة الطبية التي تم تقديمها خلال اتصال هاتفي أجراه بوالد المصابين”.

من جانبه أشاد والد المصابين -في رسالة خطية- بالخدمة الطبية التي تم تقديمها لابنيه، مؤكداً في الوقت ذاته أنه تم تقديم الخدمة في وقت قياسي، مقدماً شكره للفريق الطبي الذي باشر الحالة، حسب “صحة عسير”.

وأهابت “الشؤون الصحية” بالجميع إبلاغ الجهات المختصة لنقل المصابين وعدم نقلهم بطرق قد تؤدي لحدوث مضاعفات لديهم، مبينةً أن إدارة المستشفى نسقت مع الجهات الرسمية ذات الاختصاص بشأن ما تم من مخالفات من أهمها انتهاك خصوصية المرضى، بحسب المتحدث الرسمي بصحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع.

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