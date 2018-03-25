الجيش اليمنى: مصرع وإصابة 30 حوثياً شرقي محافظة البيضاء

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«صحة عسير» تكشف حقيقة مصابي «حوض السيارة الوانيت» (فيديو)

«صحة عسير» تكشف حقيقة مصابي «حوض السيارة الوانيت» (فيديو)

تعرَّف على حالات الإعفاء من سداد قروض الصندوق العقاري

تعرَّف على حالات الإعفاء من سداد قروض الصندوق العقاري

رجال أمن يطاردون طالباً في حفل تخرّجه بالطائف.. شاهد ما فعله

رجال أمن يطاردون طالباً في حفل تخرّجه بالطائف.. شاهد ما فعله

تنبيه مهم من «الأرصاد».. الأتربة والأمطار مجرد بداية

تنبيه مهم من «الأرصاد».. الأتربة والأمطار مجرد بداية

الجيش اليمنى: مصرع وإصابة 30 حوثياً شرقي محافظة البيضاء

الجيش اليمنى: مصرع وإصابة 30 حوثياً شرقي محافظة البيضاء
0

تواصل – وكالات:

قُتل وأصيب أكثر من 30 عنصراً من مليشيات الحوثي الانقلابية، مساء السبت، في معارك عنيفة مع قوات الجيش اليمنى، شرقي محافظة البيضاء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصادر عسكرية بالجيش اليمنى، أن معارك عنيفة اندلعت بين قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية من جهة وبين الميليشيات الحوثية من جهة أخرى في المناطق الواقعة بين مديريتي ناطع، والملاجم.

وأضافت المصادر أن المعارك تركزت في منطقة فضحة، وغربي جبلي الظهر، والقرحا، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 14 حوثياً وإصابة 17 آخرين.

كما دارت معارك ضارية بين المقاومة الشعبية والمليشيات الحوثية في جبل ملح، ومناطق حنكة، ونظرة، والجماجم، والحيد، في آل حميقان، بمديرية الزاهر اليمنية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

اليمن.. مقتل وإصابة 51 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية بـ«تعز»

اليمن.. مقتل وإصابة 51 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية بـ«تعز»

التحالف العربي يعترض صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون غربي اليمن

التحالف العربي يعترض صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون غربي اليمن

مصدر: الحوثيون دفنوا جثمان «صالح» داخل سجن بصنعاء

مصدر: الحوثيون دفنوا جثمان «صالح» داخل سجن بصنعاء

الجيش اليمني يتقدم بصعدة.. والحوثيون يفرون باتجاه «وادي الثعبان»

الجيش اليمني يتقدم بصعدة.. والحوثيون يفرون باتجاه «وادي الثعبان»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الهزيمة الفكرية
تدوينات حرة

الهزيمة الفكرية

المزيد
مريض يلتقي أهله بعد انقطاع 26 عاماً بالمدينة.. «تواصل» تنفرد بالتفاصيل
تقارير وحوارات

مريض يلتقي أهله بعد انقطاع 26 عاماً بالمدينة.. «تواصل» تنفرد بالتفاصيل

المزيد
وفاء زوجة.. لم تفارق زوجها «المعاق» طوال 25 سنة دون كلل (صورة)‎
تقارير وحوارات

وفاء زوجة.. لم تفارق زوجها «المعاق» طوال 25 سنة دون كلل (صورة)‎

المزيد
كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟
اقتصادية

كيف تضلل بنوك محلية عملاءها في «عقود الإيجار التمويلي»؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>