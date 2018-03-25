الجيش اليمنى: مصرع وإصابة 30 حوثياً شرقي محافظة البيضاء

تواصل – وكالات:

قُتل وأصيب أكثر من 30 عنصراً من مليشيات الحوثي الانقلابية، مساء السبت، في معارك عنيفة مع قوات الجيش اليمنى، شرقي محافظة البيضاء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصادر عسكرية بالجيش اليمنى، أن معارك عنيفة اندلعت بين قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية من جهة وبين الميليشيات الحوثية من جهة أخرى في المناطق الواقعة بين مديريتي ناطع، والملاجم.

وأضافت المصادر أن المعارك تركزت في منطقة فضحة، وغربي جبلي الظهر، والقرحا، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 14 حوثياً وإصابة 17 آخرين.

كما دارت معارك ضارية بين المقاومة الشعبية والمليشيات الحوثية في جبل ملح، ومناطق حنكة، ونظرة، والجماجم، والحيد، في آل حميقان، بمديرية الزاهر اليمنية.