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سوريا.. مسلحو المعارضة يغادرون 3 بلدات بالغوطة الشرقية

سوريا.. مسلحو المعارضة يغادرون 3 بلدات بالغوطة الشرقية
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تواصل – وكالات:

بدأت حافلات تُقلّ مدنيين ومسلحي المعارضة السورية في مغادرة بلدات تسيطر عليها المعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية.

وكان من المزمع بدء مغادرة مسلحي المعارضة وأسرهم وغيرهم من السكان من بلدات زملكا وعربين وعين ترما، صباح أمس السبت، ولكن الحافلات وصلت في ساعة متأخرة من النهار.

ووفقاً للاتفاق بين قوات النظام وبين جماعة “فيلق الرحمن”، جماعة المعارضة المسلحة الرئيسية في المنطقة، سيتم نقل مسلحي المعارضة إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة في إدلب.

ووردت تقارير عن أن المفاوضات مع جماعة “جيش الإسلام” بشأن استسلام مدينة دوما ما زالت مستمرة.

وقُتل مئات الأشخاص منذ شنت قوات نظام الأسد، مدعومة بالجيش الروسي، عملية عسكرية على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة الشهر الماضي.

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