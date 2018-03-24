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الكويت.. 30 ألف مخالف للإقامة يغادرون خلال شهرين

الكويت.. 30 ألف مخالف للإقامة يغادرون خلال شهرين
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تواصل – وكالات:

أكد اللواء طلال معرفي، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة بالكويت، أن 30 ألفاً و52 مخالفاً لقانون الإقامة غادروا البلاد منذ 29 يناير الماضي، حتى 22 مارس الجاري.

وقال “معرفي” في بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة: إن 16 ألفاً و665 مخالفاً عدلوا أوضاعهم ضمن الفترة نفسها.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية منحت مهلة للمخالفين لمغادرة البلاد بين يومي 29 يناير و22 فبراير الماضيين دون المساءلة عن غرامات التأخير المترتبة عليهم، ثم مد الفترة حتى 22 أبريل المقبل.

وأضاف “معرفي” أن إجمالي عدد مخالفي الإقامة قبل منح المهلة بلغ 155 ألفاً و181 مخالفاً، وأن الاستفادة من المدة المتبقية هي الفرصة الأخيرة للمخالفين.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية جادة في القضاء على ملف المخالفين من خلال خطة أمنية مكثفة لملاحقتهم على مدار الساعة وفي كل مناطق البلاد.

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