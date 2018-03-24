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ضبط عسل غير صالح للاستخدام الآدمي بالباحة

ضبط عسل غير صالح للاستخدام الآدمي بالباحة
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تواصل – الباحة:

صادرت الحملات الميدانية المشتركة من الضبط الإداري بشرطة الباحة ومكتب العمل وفرع الزراعة والأمانة وجمعية النحالين، 47 كيلوغراماً من العسل غير الصالح للاستخدام الآدمي وضبط 4 عمال مخالفين.

ونفذت الحملات صباح أمس السبت في سوق السبت الشعبية بمدينة الباحة، وركزت على محال وسيارات بيع العسل في السوق وأمام الجوامع والمساجد والمطاعم ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل، وذلك بقيادة الرائد عائض مشرع الغامدي ومندوبي الجهات ذات العلاقة، وأعدت اللجنة محضراً بما تم ضبطه من العسل والعمال المخالفين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

ويأتي ذلك ضمن الحملات والجولات التفتيشية المفاجئة التي تقوم بها شرطة الباحة والجهات ذات العلاقة بإشراف ميداني من مدير شرطة الباحة اللواء علي محمد آل هادي.

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