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«أبل» تستحدث أشكال «إيموجي» لذوي الاحتياجات

«أبل» تستحدث أشكال «إيموجي» لذوي الاحتياجات
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تواصل – وكالات:

قررت شركة أبل استحداث أشكال “إيموجي” تعبر عن حياة ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن بين تلك الأشكال كلب وكرسي متحرك وأطراف صناعية. وقالت الشركة إن قليلا من الأشكال المتاحة حاليا يعبر عن التجارب الحياتية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقد قدمت أبل اقتراحاتها للسلطات المعنية للموافقة على استحداث هذه الأشكال، وقالت في طلبها “في الوقت الحاضر هناك الكثير من الخيارات المتاحة من أشكال “إيموجيط لكنها قد لا تعبر عن التجارب الحياتية لذوي الاحتياجات الخاصة، وإن التحديثات المقترحة قد تساعد على ملء الثغرات”.

وقد اقترحت أبل 13 شكلا جديدا: كلب يدل الضرير، امرأة ورجل على عكاز، امرأة ورجل أصمان، اذن مع سماعة صغيرة، رجل وامرأة على كرسي متحرك، ذراع صناعية، رجل صناعية.

وقالت أبل إن الأشكال المقترحة لا تغطي كافة التجارب الحياتية لذوي الاحتياجات الخاصة، لكنها البداية.

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