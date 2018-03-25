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مواطن ينقذ 300 نوع نبات مهددة بالانقراض الاجتماعي

مواطن ينقذ 300 نوع نبات مهددة بالانقراض الاجتماعي
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تواصل – الرياض:

جمع مواطن من مدينة البكيرية 300 من النباتات البرية المهددة بالانقراض في مزرعته الخاصة، خوفاً عليها من الاندثار، ولم يكتف بهذا فقد أخذ على عاتقه توفير هذه النباتات بإهداء الشتلات والبذور النادرة لكافة المحميات الخاصة والحكومية.

قال العميد عبدالله منصور البراك – لـ«الوطن» – إن «اهتمامي بالنباتات البرية بدأ منذ الصغر، فقد كنت ألازم والدي المهتم بالنباتات البرية، ومنذ 30 عاماً بدأ التصحر يدمر العديد من النباتات، فخشيت من اندثار بعض الأنواع، فبدأت في جمع النباتات المهددة بالانقراض، ورعايتها.

وأضاف: وبالتدريج تمكنت من زراعة 300 نوع من النباتات البرية الصحراوية الموجودة بالمملكة، معظمها نادر مثل نبات أرطا النقاوي والذي لم يشاهد منذ 70 عاماً، وكان يستخدم بالسابق في تبخير الملابس، وكذلك شقائق النعمان، ونبته الشقر، وشجرة اللويزة، والزعتر».

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