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اهتمامات ولي العهد في زياراته لأمريكا.. هكذا يخطط لـ «مستقبل المملكة»

اهتمامات ولي العهد في زياراته لأمريكا.. هكذا يخطط لـ «مستقبل المملكة»
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تواصل- فريق التحرير:

مستقبل المملكة ليس السياسي فقط، وإنما العلمي والتقني، كان محور اهتمامات ولي العهد محمد بن سلمان خلال زيارته الحالية لأمريكا، وهو ما تجلي في زيارته لجامعة هارفارد وتوقيع اتفاقيات تقنية وبحثية وكذلك زيارته لمعهد  (MIT) بمدينة بوسطن.

واستعرض بن سلمان مع جامعة هارفرد أوجه التعاون، وفرص تطويره خاصة في الأبحاث المتقدمة في مجالات ريادة الأعمال وهندسة النظم وتطوير أساليب التعليم لمواكبة تحديات العصر.

كما شهد خلال زيارته لبوسطن توقيع اتفاقيات تقنية وبحثية، فيما زار ولي العهد معرض الابتكار المقام في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) بمدينة بوسطن، واستعرض نماذج من الابتكارات الصناعية الحديثة لعدد من الجامعات والشركات السعودية، ومجموعة مختارة من منتجاتها التقنية.

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