خضروات ضرورية لصحة البشرة.. تعرف عليها

تواصل – وكالات:

تحدد الجينات طبيعة البشرة بينما يؤثر النظام الغذائي على مدى صحتها. ويساعد التوازن الغذائي على تقليل علامات التقدم في العُمر، والحفاظ على حيوية الجلد.

ولضمان حصول البشرة على المغذيات التي تمنحها النضارة عليك تناول ما بين كوبين إلى 3 أكواب من الخضروات يومياً. إليك أفضل أنواع الخضروات لبشرتك:

فيتامين إي. هذا الفيتامين من مضادات الأكسدة الطبيعية والتي تقلل أكسدة الخلايا والسموم الناتجة عن عملية التمثيل الغذائي، كما تحد من آثار أشعة الشمس. تتسبب السموم والأكسدة في تسريع مظاهر الشيخوخة، ويقوم فيتامين إي بالحد من هذا التسارع. يوجد فيتامين إي في: الخضروات الورقية مثل السبانخ والملوخية والخس، والبطاطا الحلوة، والأفوكادو.

فيتامين سي. مثل فيتامين إي، يوفر فيتامين سي حماية للبشرة ضد الأكسدة، كما يشارك في إنتاج الكولاجين الذي يعمل كبطانة للجلد فيحد من التجاعيد. يوجد فيتامين سي بكثرة في الخضروات التالية: الفلفل الأخضر والأحمر، والطماطم، والبطاطس، والخضروات الورقية، والبروكلي.

الكاروتين. الخضروات زاهية الألوان هي المصدر الأساسي للكاروتين، وهو مادة يحولها الجسم إلى فيتامين أ الذي يعمل على إبطاء مظاهر الشيخوخة. يوجد الكاروتين بكثرة في: الفلفل الأحمر والبرتقالي، والجزر، والقرع، كما يوجد أيضاً في الخضروات الورقية.

السيلينيوم. من العناصر الأساسية للبشرة الصحية السيلينيوم والذي يزيد مرونة الجلد، ويحمي خلايا البشرة من التلف. يوجد السيلينيوم في السبانخ، والبازلاء الخضراء، والعدس، والجزر، والفطر (المشروم).