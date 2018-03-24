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ولي العهد يزور جامعة هارفرد ومركز «آي بي إم» في بوسطن (صور)

ولي العهد يزور جامعة هارفرد ومركز «آي بي إم» في بوسطن (صور)
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تواصل- متابعات:

زار ولي العھد الأمیر محمد بن سلمان أمس (السبت)، جامعة ھارفرد، ومختبر البايو میكاترونكس في معھد ماساتشوستس للتكنولوجیا (MIT)، ومركز آي بي إم واتسون للصحة بمدينة بوسطن الأمريكیة.

واستعرض ولي العھد خلال زيارته لجامعة ھارفرد أوجه التعاون وفرص تطويره خاصة في الأبحاث المتقدمة بمجالات ريادة الأعمال وھندسة النظم وتطوير أسالیب التعلیم لمواكبة تحديات العصر.

وأظھرت صور للزيارات الثلاث، الأمیر محمد بن سلمان وھو يلتقي مسؤولین بالجامعة والمؤسستین المتخصصتین بالصحة والتكنولوجیا، كما سمع شرحاً مفصلاً من بعض المختصین والأكاديمیین.

وشھد ولي العھد أيضاً توقیع 4 اتفاقیات بین معھد (MIT) وشركتي أرامكو وسابك وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنیة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنیة.

يشار إلى أن الأمیر محمد بن سلمان سیواصل زيارته لأمريكا خلال الأيام المقبلة عبر التنقل بین نیويورك وسیاتل وسان فرانسیسكو ولوس أنجلوس وھیوستن، للقاء مسؤولین ومصرفیین واستثماريین بمجالات الترفیه والنفط والبتروكیماويات.

 

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