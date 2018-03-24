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دراسة بريطانية: 11 سببا قد يصيبك بالسرطان

دراسة بريطانية: 11 سببا قد يصيبك بالسرطان
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تواصل – وكالات:

توصلت دراسة طبيبة حديثة أجريت في بريطانيا إلى 11 عاملا من مسببات الإصابة بالسرطان، وقدم القائمون على العملية البحثية عدة نصائح لتوخي هذه الأسباب.

ونبهت الدراسة التي أجريت في مركز بحوث السرطان ببريطانيا ونشرت نتائجها صحيفة الزمان التركية، إلى أن حالات الإصابة بالسرطان بسبب السمنة في تزايد، بينما تتراجع حالات الإصابة التي يسببها التدخين.

وأكدت أن ثلث حالات الإصابة بالسرطان في البلاد كان يمكن تجنبها، مشيرة إلى أن السمنة حاليًا أصبحت مسؤولة عن 6.3 % من إجمالي حالات الإصابة بالسرطان.

وعلى الرغم من أن التدخين لا يزال أكبر العوامل المسببة للسرطان، إلا أن نسبة حالات الإصابة بسببه انخفضت من 19.4% في عام 2011 إلى 15.1% حاليًا، وفقًا للدراسة.

وجاءت زيادة الوزن بالمركز الثاني بين أكثر العوامل المسببة للإصابة بالسرطان في بريطانيا، يليها التعرض للأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من الشمس وأجهزة تسمير البشرة.

وقال معدو الدراسة إن البيانات تؤكد نجاح استراتيجيات الحد من التدخين التي تتبعها السلطات، وأن هناك حاجة ملحة للتعامل مع مشكلة البدانة المتنامية.

وناشد القائمون على الدراسة إلى تقييد بث إعلانات الوجبات الجاهزة في التليفزيون.

وكشفت الدراسة عن 11 عاملًا من مسببات السرطان التي من الممكن تجنبها، وهي:

التدخين 15.1 %.

زيادة الوزن أو البدانة 6.3 %.

التعرض للأشعة فوق البنفسجية 3.8 %.

التعرض لمواد كيماوية أو إشعاع بسبب المهنة 3.8 %.

تطور أمراض معدية 3.6 %.

الكحوليات 3.3 %

تناول كمية غير كافية من الألياف 3.3 %.

التعرض للإشعاع 1.9 %.

اللحوم المعالجة 1.5 %.

تلوث الهواء 1 %.

النشاط البدني غير الكافي 0.5 %.

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